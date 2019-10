Usan tema de Prince en campaña de Donald Trump

"El presidente Trump usó Purple Rain en la noche del jueves en un acto de campaña a pesar de la confirmación, hace un año, de que la campaña no usaría la música de Prince", indicaron los herederos en un mensaje de Twitter.

"El legado de Prince jamás dará permiso al presidente Trump para el uso de las canciones de Prince", añadió el mensaje.

En octubre de 2018, en respuesta a un pedido de los herederos de Prince, la campaña de Trump respondió: "sin admitir responsabilidad legal y para evitar cualquier disputa futura, confirmamos que la campaña no usará la música de Prince".

Otros artistas muy populares, incluidos Neil Young, Pharrell Williams, Rihanna y The Rolling Stones, ya han pedido a Trump que cese de usar sus temas musicales en los mitines y propaganda política.

