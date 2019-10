Lamenta subsecretaría bloqueo en Gómez Palacio y llama a docentes al diálogo

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, lamentó el bloqueo que hicieran este viernes docentes de preparatorias en el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio y dijo que en la dependencia se ha privilegiado el diálogo y la negociación, pero que no se ha tenido éxito.

“Si bien es cierto que hay algunos factores, nos podemos sentar en la mesa para ver y dirimir esas cuestiones que ellos están argumentando”, señaló.

Los maestros, han denunciado la presencia de aviadores en las nóminas de las instituciones además de irregularidades que se dan en las denominadas “cadenas”, concepto definido como el proceso de sustitución del personal jubilado. Los quejosos dicen que se había acordado que esas horas clase deberían ser cubiertas por la planta laboral de cada preparatoria pero que se ha incumplido.

Valdés Gutiérrez indicó que las “cadenas” ya no son válidas pues no cumplen con los lineamientos del Servicio Profesional Docente.

“El caso principal que les preocupa a ellos es que se incluyan a estos maestros que no presentaron evaluación, que se les incluya en las famosas cadenas, pero desgraciadamente hoy tenemos que ser muy precisos en la aplicación del Estado de Derecho a través de la normativa del Servicio Profesional Docente”, precisó.

El funcionario comentó que ayer acudió al Centro Educativo “José Santos Valdés” para hablar con los docentes “pero se salieron, no quisieron dialogar, yo siempre he sido muy cortés, respetuoso con ellos, le dije al delegado sindical que no hay condiciones toda vez que es una falta de respeto”.