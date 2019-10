Arrestan a Jane Fonda por protestar contra la crisis climática

De acuerdo con The Hollywood Reporter la estrella de cintas como "Cuando ellas quieren" y "Nosotros en la noche" se ha comprometido en las manifestaciones que se han llevado contra el cambio climático, pero en la que se llevó a cabo hoy fue arrestada.

En los videos e imágenes difundidos en redes sociales se ve cómo a la intérprete le ponen unas esposas y es escoltada por policías hasta un vehículo.

CIVIL DISOBEDIENCE: New video shows actress Jane Fonda being arrested on the steps of the U.S. Capitol during a climate change protest, with Fonda demanding urgent action on a Green New Deal and fellow protesters cheering as she was led away. https://t.co/OFdgEGuLb9 pic.twitter.com/K8bVWbbYgq