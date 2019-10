Todo lo que hago es mío y ningún colega puede decir lo mismo: 'Pepe' Aguilar

Pepe Aguilar no sólo es el nombre de uno de los cantantes más reconocidos de la música regional mexicana, también una marca que desde hace casi dos décadas se enfoca en llevar las tradiciones mexicanas a todos los rincones de Estados Unidos y Latinoamérica.

Si bien el apellido Aguilar tiene tradición en la escena musical, "Pepe" ha querido trasladarlo a otro nivel; en 2000 creó su propia compañía, la cual, además de producir su música y la de sus hijos, produce a otros artistas. También hace, vende y promueve todos los shows del cantante, algo similar a lo hacen artistas como Taylor Swift o Beyoncé.

"Fue bueno salirme de lo establecido y crear una propia manera de trabajar que compite, eso se lo debo a la independencia laboral que tengo, a mi carácter y a mi padre. Actualmente la carrera no es manejada por el artista, son otros los que dicen qué hacer y hacia dónde ir con otros intereses".

Esto llevó a "Pepe" Aguilar, a sus 31 años, a dejar de pertenecer a una transnacional y crear su marca, sin depender de compañías externas.

"Estar por mi cuenta hizo que hoy tenga una disquera independiente, con una editora independiente, un estudio independiente, una gira hecha por nosotros. Hace años me di cuenta que, si quería tener las riendas de mi carrera, tenía que hacerlo a mi manera, aun si eso implicaba perder o invertir mi dinero".

Su forma de trabajar hizo que "Pepe" sea dueño absoluto de su trabajo tanto en el estudio como en los escenarios, algo que, afirmó, casi ningún artista actualmente tiene.

"Pocos trabajan así, Taylor Swift por ejemplo, tiene su compañía disquera y se autorrenta. Nosotros hacemos casi lo mismo, nosotros somos productores, tenemos nuestra propia marca. Soy dueño de 17 de mis discos, todo lo que hago del 2000 para acá es mío y ningún colega puede decir lo mismo", dijo.

La noche del pasado viernes "Pepe" Aguilar regresó a la Arena Ciudad de México con su espectáculo "Jaripeo sin fronteras" que creó para llevar esta tradición mexicana a nuevas audiencias.

"El regreso a los caballos y al show ecuestre ha tenido buena aceptación, me gusta promover esta tradición tan mexicana".

El intérprete de Por mujeres como tú estará acompañado de sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar, su hermano Antonio Aguilar Jr., y la banda La Trakalosa.

Es Ángela quien en los últimos años cobró relevancia como influencer, lo que compagina con su carrera musical, algo con lo que "Pepe" está de acuerdo, siempre y cuando no la desvíe de su carrera en la música.

"Estoy orgulloso de todo lo que ha crecido como artista. Es muy seguida en redes y todo eso, lo cual me parece bien, porque así es como hoy se comunican los jóvenes, lo único que sí le he dicho es que esta fama que tiene no la puede desviar de seguir preparándose y estudiando, porque un artista siempre tiene que estar preparándose, si desea ser mejor", añadió Aguilar.