Mérida fue nombrada la mejor ciudad y aquí te decimos la razón

Cada año se realizan listas de destinos turísticos donde los viajeros dan su opinión sobre un sitio en específico dándole la posibilidad de ser establecido en uno de los primeros lugares.

La gastronomía, arquitectura y cultura del lugar son algunos de los aspectos que se califican en dichos medios.

Gracias a la gran variedad cultural de México, una vez más se posiciona en dicho listado, ocupando Mérida el primer lugar como la mejor ciudad para visitar este 2019, según el conteo The Best Cities in the World realizado por Condé Nast Traveler, quien promueve este lugar como un destino turístico lleno de historia y que deja ver sus raíces culturales, sin dejar de lado la modernidad.

La ciudad de Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de Montejo, y que hoy en día sigue manteniendo aspectos coloniales.

En este lugar puedes escoger diferentes actividades a realizar dependiendo el tipo de viaje que desees realizar, por ejemplo, si buscas algo tranquilo puedes dar una caminata por el paseo Montejo, si deseas sacudirte puedes ir a bailar danzón en La Plaza de los Trovadores y Santa Lucía, y sin duda, una de las actividades favoritas de los turistas es disfrutar la gastronomía típica del lugar.

Pollo en escabeche, cochinita pibil, queso relleno, torta de lechón y relleno negro son algunos de los platillos típicos que debes probar si decides visitar Mérida.

Aquí también podrás conocer una de las zonas arqueológicas más importantes de Chichén Itzá, llamada Dzibilchaltún, el cual se encuentra a una hora máximo de la ciudad.

Otras dos ciudades mexicanas que también aparecen en el listado de las mejores ciudades para visitar son Puerto Vallarta, Jalisco y Puebla, Puebla, México.

Cabe destacar que estos lugares son 100% otorgado por medio de las votaciones de aquellos quienes son viajeros y que hablan desde la experiencia que vivieron.