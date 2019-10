¿Qué debe llevar una novia el día de su boda?

Además del vestido, el ramo y el velo, hay cosas que definitivamente no pueden faltar en tu ajuar nupcial. ¿Cuáles son?

Muchas veces no nos damos cuenta de todas las tradiciones que existen respecto a una boda, siendo hasta cuando es nuestra que empezamos a descubrirlas. En esta ocasión hablaremos sobre lo que, según la tradición, una novia debe incluir en su atuendo para augurar buena suerte en su matrimonio.

Se dice que el día de la boda la novia debe llevar algo nuevo, no importa si es el vestido, los zapatos, alguna joya, el tocado, o lo que sea, siempre y cuando este ítem sea nuevo. Esto representa el estatus de la pareja, es como un simbolismo de la nueva unión que se está llevando a cabo y de la nueva familia que está a punto de comenzar, algo nuevo para la pareja.

Esto representa los sentimientos de la pareja y recuerda a los contrayentes que no deben olvidar la historia que los antecede. Muchas novias optan por usar reliquias familiares, cargadas de simbolismos y de valor sentimental, puede ser algo sencillo o discreto, que no esté a la vista de todo el mundo.

En este punto nos podemos poner muy sentimentales, ya que muchas novias eligen usar cosas que su madre, abuelas, tías, hermanas o inclusive bisabuelas o tatarabuelas usaron el día de su boda, como los aretes, el velo, el tocado, o algún otro accesorio. Esto es un símbolo para recordarle a los futuros esposos que no deben olvidar los lazos familiares, y que la familia siempre estará presente brindando soporte y cariño a los novios.

El azul simboliza muchas cosas, la esperanza, la salud, la tranquilidad, la pureza, entre otros, es por eso que toda novia que se respete, debe llevar algo azul en su atuendo. Puede ser desde la ropa interior, hasta un pequeño detalle en el tocado, o un listón escondido en la ropa, todo cuenta.

El ramo no puede faltar. A lo largo del tiempo se le han dado muchos significados. Por ejemplo, las novias egipcias de la antigüedad, cargaban un ramo de hierbas aromáticas para protegerse de los malos espíritus; en la antigua Grecia, las novias llevaban flores que simbolizaban la fertilidad y la pureza.

Este artículo es quizá uno de los más esperados o de los más importantes si hablamos de tradiciones, pues se dice que la invitada que atrape el ramo será la próxima en casarse.

La tradición dicta que, durante la fiesta, el novio quitará la liga de la pierna de la novia, la lanzará hacia sus amigos y quien la atrape será el próximo en casarse, el mismo ritual que las mujeres hacen con el ramo. No te preocupes, ni te asustes, no es necesario que cargues todo el día con la liga puesta, muchas novias se esperan hasta la mitad de la fiesta para ponerse la liga.

Pueden parecer muchos pasos a seguir, pero no te preocupes, no importa si no llevas algo nuevo dentro de tu outfit, una reliquia familiar, o si ninguna de tus abuelitas te quiso prestar algo, y de plano no encontraste algo azul que usar ese día tan especial, muchas parejas sólo cumplen con una o dos tradiciones, otras parejas cumplen al pie de la letra con todas. Depende mucho de ti, de lo que quieras y necesites hacer para que tu boda sea una ocasión única y memorable.