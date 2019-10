El privilegio de amar mantendría tema original en nueva versión

Aún no tiene fecha para iniciar grabaciones y tampoco elenco tentativo, pero Carla Estrada quiere conservar el tema musical original de "El privilegio de amar" en la nueva versión que producirá para Televisa.

La canción, interpretada por Mijares y que contó con la participación de Lucero, se convirtió en un éxito radiofónico en 1999, siendo también colofón a la telenovela que protagonizaron Adela Noriega y René Strickler.

"Es difícil que regresen algunos personajes o actores, si me gustaría que fuera el tema musical que generó historia en México y creo habría que modernizarlo, pero hasta que no tenga una fecha no puedo hablar ni con actores, ni con cantantes", señala.

"Estamos ahora trabajando en el guión, vamos en el capítulo 20, serían en total 31, así que estamos a más de la mitad", agrega.

Estrada asegura que cuando se dio a conocer que Televisa haría nuevas versiones de algunas telenovelas, pensó que sería un gran paquete a quien le tocara "El privilegio de amar". La producción original constó de 151 episodios, transmitidos entre julio de 1998 y febrero de 1999, muchos siendo grabados casi el mismo día.

"Es un gran reto, pero vale la pena. La idea es agarrar el meollo del asunto, lo más importante, la esencia, y transformarla. Aquí es una mujer que abandona a su hija y al tiempo, esta aparece y ambas no saben que son madre e hija y tienen conflictos", detalla.

A pregunta expresa, considera que la empresa televisiva optó por rehacer historias conocidas, como "Cuna de lobos" y "Rubí", dada la fuerza que tuvieron entre el público.

"La esencia del amor y cómo se jugaba este hace 30 o 40 años, funciona muy bien; y si a eso le cambias, le pones nuevos actores, producción diferente y le tiras un poco no a lo seguro, pero sí acercado al melodrama que nos ha gustado por generaciones, puede funcionar", establece.