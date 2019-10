El misterio de la desaparición de Galilea Montijo en Hoy

Galilea Montijo había tenido preocupados a sus fans luego de que no se apareciera desde hace varios días en el foro de televisa, sin embargo, la conductora dio señales de vida en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Debido a la ausencia de la presentadora, el programa Hoy a invitado a otras famosas del espectáculo para tomar su lugar, como a la actriz Cecilia Galliano.

Después de que Montijo no se presentará durante una semana al matutino, ni tampoco interactuara en sus redes sociales, las alarmas se prendieron entre sus seguidores, ya que no se mencionó el motivo por el cual la conductora no ha hecho ninguna aparición pública.

Algunos incluso especularon que la también actriz podría encontrarse mal de salud, otros aseguraban que podría haber acompañado a su amiga Inés Gómez Mont, quien de igual manera, desapareció de la mirada pública por dos semanas y resultó padecer un tumor cerebral.

Sin embargo, este jueves Galilea reapareció en su cuenta de Instagram sorprendiendo a sus seguidores al compartir un video de lo que será un nuevo proyecto sobre Pequeños Gigantes llamando la atención que la búsqueda de nuevos talentos se llevará a cabo en Estados Unidos.

La famosa conductora anunció en la publicación, las fechas del próximo casting del show.

Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre, la famosa compartió una fotografía revelando que para el 2020 dará inició el proyecto, donde los pequeños mostrarán sus habilidades en canto, baile y actuación. De igual forma el programa estará contando con la participación de famosos que serán parte del jurado, aunque aún no se revelan quienes estarían en la nueva temporada.