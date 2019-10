No habrá incremento al transporte: JZI

En cuanto a la solicitud de los concesionarios del transporte público de poder generar un aumento a la tarifa de hasta 15 pesos, el alcalde Jorge Zermeño Infante expresó que no se aprobará tal interés, ya que en este mismo año se dio ya un alza con la condición de que se modernizaran los camiones, la cual no se ha dado.

"No es el momento. Habrá que analizar las peticiones, pero yo les diría que en este momento no", apuntó.

A pregunta expresa por parte de los medios de comunicación, sobre si los transportistas habían ya presentado alguna propuesta, el alcalde dijo: "pueden presentar lo que quieran, pero en este momento no. Tenemos que ver todas las cosas de manera integral ante la operación del Metrobús, pero no, este año recibieron ellos el incremento, no han comprado un solo camión nuevo, entonces estamos también en pláticas para que cumplan ellos con mejorar el servicio, por lo que no se justifica el incremento".

Indicó que los transportistas han estado pidiendo una colaboración de los Gobiernos estatal y municipal para adquirir nuevos camiones con aire acondicionado, pero, insistió, "habrá que ver todo eso".

Actualmente la tarifa general en el transporte público en Torreón es de 13 pesos, costo que se fijó a mediados de marzo de este mismo año en medio de fuertes críticas. La tarifa general de tarjeta de prepago pasó de 9.60 a 11 pesos y la tarifa preferencial subió de 7 a 9 pesos.

Sin embargo, en ese entonces, los transportistas pedían que se autorizara un pasaje de 15 pesos, por lo que el propio José Ángel Cuéllar, representante de transportistas en la Comarca Lagunera, expresó su inquietud de volver a pedir un aumento. Señaló que, a raíz de que el Metrobús no avanza, ya se encuentran analizando retomar su petición original.

Es importante recalcar que según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), las ciudades de Monterrey y Torreón tienen establecida una tarifa del transporte urbano de 13 pesos, por lo que son las segundas más caras a nivel nacional.

Negativa