Filtros vehiculares son un 'acierto': empresarios

Para empresarios, la instalación de filtros vehiculares para la revisión de su documentación es un "acierto" por cuestiones de seguridad, sin embargo piden que esta se haga de manera respetuosa y se evite caer en actos de corrupción.

Eduardo Bartheneuf, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que para el empresariado es de suma importancia que se mantengan las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de la región.

"Entendemos que las diferentes medidas de prevención que se llevan a cabo, son causa de diversas molestias para la ciudadanía, pero nos encontramos ante una situación donde es necesario que todos los sectores mantengamos una fuerte colaboración, en el afán de garantizar la seguridad de todos".

Por su parte, Homero del Bosque, integrantes de Empresarios Lerdenses A.C. (ELAC), pide que estos se hagan apegados a derecho.

"Es de suma importancia revisar no sólo los temas de tener en regla su documentación para circular, también es importante revisar la propiedad del vehículo, siempre y cuando se manejen con respeto y evitando aprovecharse para realizar actos de corrupción. También es necesario que no se moleste al automovilista de paso, que a simple vista no tenga infracción por qué detenerlo".

Mario Alvarado, presidente de ELAC comenta que la revisión es para seguridad de la misma ciudadanía. "Es una medida acertada, he tenido la mala experiencia en accidentes donde nos han pegado autos irregulares que no ofrecen ninguna garantía y el hecho de que cuenten con su seguro, cuando menos a terceros, ya es una seguridad para los demás, todos debemos andar en regla".

Fue el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, quien dio a conocer que el Mando Especial de La Laguna y la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango solicitaron al Ayuntamiento un convenio de colaboración para que a través de filtros de revisión, el Municipio les ayude a regularizar a todos aquellos propietarios de vehículos que no cuenten con placas y que no tengan su licencia de conducir actualizada. En el caso de las unidades de procedencia extranjera, se revisará que los dueños porten el seguro de daños a terceros y que cuenten con el registro correspondiente.