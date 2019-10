Crean alianza Bajío-Occidente

Cinco estados del centro y occidente de México firmaron este jueves una alianza estratégica con el objetivo de convertirse antes de 2050 en la región más competitiva y con mayor índice de desarrollo humano de América Latina.

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí sellaron el acuerdo conocido como Alianza del Bajío-Occidente durante la Reunión Anual de Industriales de México organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en la ciudad de León, en el céntrico estado de Guanajuato.

De acuerdo con los promotores de la alianza, que empezó a gestarse el pasado noviembre, en estos cinco estados viven 20 millones de personas, lo que representa el 16.6 % de la población de México.

Además aportan cerca del 17 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país latinoamericano y crecen a un ritmo del 4.4 %, muy por encima de la media del país.

La alianza establece comisiones formadas por los cinco Gobiernos, empresarios y expertos para acordar estrategias de crecimiento económico y convertir la región en el centro logístico de México.

Además, se comprometen a desarrollar un plan de desarrollo para 2050, potenciar el uso de la economía digital y crear un banco regional que financie proyectos de infraestructura de la región.

"Este es el día en que México empezó a cambiar desde el centro del país", expresó el gobernador de Guanajuato y anfitrión de la alianza, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, durante el acto de firma de la alianza.

El mandatario recordó que estos estados pasaron en "corto tiempo" de ser regiones agrícolas a manufactureras, por lo que comparten una "preocupación" por el buen desarrollo de las infraestructuras.

"Esta preocupación nos hace reunirnos y aliarnos porque podemos hacer las cosas mejore", expresó Sinhué, quien sostuvo que en estos estados "gusta la cultura del esfuerzo" a diferencia de otras regiones del país. El gobernador recomendó a los empobrecidos estados del sur del país, que firmaron el Pacto Oaxaca para potenciar su desarrollo, que creen un "ecosistema" de infraestructuras, educación y leyes que den certeza para que las empresas inviertan en su región.

A su vez, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, hizo énfasis en que los estados del centro del país deben potenciar una educación de calidad para generar mano de obra calificada en las nuevas tecnologías.

"A cualquier región le puedes dar infraestructuras pero no sirven de nada si no hay capital humano ni cultura de trabajo. Esta no es una región de dádivas, sino una región que le gusta producir", reivindicó.

"Si nos unimos, esta región va a ser quien ayude a retomar el crecimiento económico de México", añadió el gobernador de Querétaro; Francisco Domínguez, quien se mostró convencido que el centro del país puede superar en desarrollo a los ricos estados del norte.

Mientras que el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, recordó que las empresas de estos estados están "ligadas" entre sí y garantizó a los empresarios que "los gobiernos locales están haciendo la tarea" para facilitar su desarrollo.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no estuvo presente en el acto pero acudirá este viernes a la clausura de la convención, en la que estará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.