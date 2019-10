Sin terreno para Parque Industrial

El alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez dijo que hay interés de varias empresas para instalarse en el municipio, pero no se ha concretado la creación del Parque Industrial, pues no se cuenta con terreno suficiente, ya que se requiere de al menos 20 hectáreas, de tal forma que apela a la buena voluntad de ejidatarios y pequeños propietarios para que faciliten la adquisición el predio.

Agregó que se han buscado predios en ejidos como Santa María, Lequeitio, Hidalgo, entre otros, sin embargo, no se han encontrado, pues la disposición que se tiene es de 4 a 8 hectáreas, que no son suficientes, ya que dijo la mayoría de los campesinos vendieron sus tierras a los pequeños propietarios, por lo que expresó se ha complicado contar con por lo menos 20 hectáreas, aunque dijo que en realidad se necesita un terreno más grande si se proyecta un crecimiento industrial.

"Desde hace tiempo que hay interés de varias empresas de instalarse en Madero y esto sería un detonante muy importante para la economía del municipio, pero ahorita tenemos el problema de que no hemos conseguido terreno y hemos buscado con los ejidatarios, pero resulta que nomás tienen 5 u 8 hectáreas, porque la mayor parte de los terrenos está con pequeños propietarios, con agricultores o ganaderos, lo que nos ha complicado mucho".

Reiteró que incluso si consiguiera esas 20 hectáreas no serían suficientes, debido a la situación geográfica del municipio, que queda en medio de municipios de Durango y Coahuila y muy cerca de carreteras federales, pues obviamente la tendencia es ir creciendo paulatinamente.

"Somos el corazón de La Laguna y están viniendo inversiones federales y al final esas 20 hectáreas serían insuficientes".

El edil mencionó que incluso el crecimiento del municipio se está dando hacia la parte norte, donde se encuentra la mayoría de las comunidades rurales, incluso hacia allá es donde se encuentra el Rastro Municipal; a un lado se encontrará el Centro de Acopio de Leche. En este último incluso se buscó también un terreno con mayores dimensiones, pero al no encontrarlo se optó por ceder una o dos hectáreas al lado del centro de matanza.

Por ese rumbo se construirá también la Universidad Benito Juárez y otros proyectos que se tienen en puerta, pues afirmó que hay la posibilidad de concretar algunas inversiones federales.

En relación a la reserva territorial del municipio, Ávalos Rodríguez declaró que se suponía que se contaba con varios terrenos, los cuales al "final no se encontraron"; solo un predio de 4 hectáreas, el cual dijo no es suficiente para la instalación de nuevos inversionistas, por lo que dijo apelan a la buena disposición sobre todo de los "pequeñeros", pues los ejidatarios sí tienen disposición de apoyar, pero no completan la superficie que se necesita.