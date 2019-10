Niegan presencia de 'aviadores'

Subsecretaría de Educación niega presencia de "aviadores" en la nómina de las preparatorias que operan en el Centro Escolar José Santos Valdés, pero acepta que hay docentes que no están laborando ahí a petición del Sindicato, además de personal comisionado a otras funciones.

"El sindicato me pide que lleve a tres personas al nivel superior, pero es un nivel que a mi no me corresponde, el sindicato es el que los está protegiendo y hay un documento donde piden que se lleven a otro nivel () y otros tres están comisionados por la Subsecretaría", dijo Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación.

Aclaró que el personal solicitado por la organización gremial no está laborando en el plantel, sin precisar la actividad que actualmente están desempeñando. Con respecto a las personas comisionadas por la Subsecretaría dijo que éstas actualmente se encuentran en las funciones asignadas.

Asimismo pidió a las y los trabajadores que denunciaron la presencia de por lo menos 12 "aviadores", los cuales son docentes que no trabajan y cobran, a que muestren las pruebas.

Con respecto al proceso de recategorización de docentes, por jubilaciones , de las preparatorias "Jaime Torres Bodet", "Alicia Fierro de Méndez" y "Luis FierroLares" acordado a través de una minuta signada en el mes de abril de este año, explicó que esta se firmó con el gobierno federal anterior bajo los lineamientos de la Leyes en materia educativa vigentes hasta entonces, pero este año fueron derogadas, por lo que hubo ordenamientos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Profesional Docente. Estos indican que todo recurso por jubilación o licencia de gravidez debe ir a su revisión, y únicamente se les darán plazas a las y los maestros que presentaron evaluación, para ello hay una lista de reordenamiento, por lo que no se podrá dar cabal cumplimiento a la minuta acordada, ya que algunos docentes no cumplen las nuevas disposiciones legales.

En estas nuevas disposiciones de la Coordinación Nacional se emite que las cadenas (proceso para asignación de horas y categorías) no están apegadas a los lineamientos y a la convocatoria, derivados de la Ley General del Servicio Profesional Docente, "de tal manera que no hemos obrado mal y todo el recurso de las instituciones educativas se maneja de manera transparente, con rendición de cuentas, y aquí el órgano principal y facultado es el Servicio Profesional Docente para emitir estos reglamentos, lineamientos y ordenamientos".

El funcionario resaltó que la Subsecretaria ha privilegiado el diálogo y la negociación, antes de cualquier otra cosa, "no se puede vulnerar los derechos de los docentes que presentaron evaluación y que deben ser tomados en cuenta, pero sobre todo y lo más importante, no se pueden vulnerar los derechos de los jóvenes que están estudiando en estas preparatorias".