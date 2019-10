Nube a prueba de fallas humanas

El presidente y CTO de Oracle, Larry Ellison, expuso su visión de la "primera nube verdaderamente autónoma del mundo", concepto que podría estar detrás de tendencias como los automóviles autónomos y que será el próximo paso en la oferta comercial de la compañía.

"En los automóviles o aviones autónomos, eliminar el error humano se traduce en menores accidentes en carretera o aterrizajes y despegues más seguros. Una nube en cuya gestión no exista la intervención humana significa la eliminación de los errores comunes que cometen los usuarios y que exponen los datos de una empresa a los hackers", señaló Ellison durante su presentación en el Oracle Open World, el evento anual donde la compañía muestra todas sus innovaciones.

Las proyecciones de Oracle para el último trimestre del año incluyen sumar mil clientes a esta nube autónoma.

"La nube es el habilitador de la transformación digital en las empresas. Hemos pasado de tener aplicaciones y plataformas alojadas en las organizaciones a tener negocios de todos los tamaños corriendo aplicaciones, procesos, analítica, machine learning e inteligencia artificial en la nube. Ha sido un gran salto que ha permitido a las empresas actuales mantenerse relevantes y competitivas en el mundo", señaló, en entrevista Steve Daheb, vicepresidente de Cloud para Oracle.

Por otra parte, la compañía manifestó que Latinoamérica será uno de sus mercados prioritarios tras el anuncio de la apertura de un centro de datos en Brasil y otro en Chile.

En el caso particular de México, Oracle dio a conocer que trabaja en la ampliación de su Centro de Desarrollo ubicado en Guadalajara que, para inicios de 2020, contará con cinco hectáreas y albergará a seis mil desarrolladores. "Es un centro que no solo da servicio a Latinoamérica sino a todo el mundo. Ahí se están desarrollando nuevas tecnologías autónomas. Es una instalación en donde se genera el código y las características que se desplegarán a nivel mundial con cada actualización de nuestros aplicativos. No es una cosa menor; es un centro estratégico e importante para Oracle", señaló Maribel Dos Santos, directora general de Oracle en México.

Adicionalmente a sus planes en el centro de desarrollo, Oracle adelantó que buscará crecer su presencia entre las PyMEs de México.

"Las pequeñas y medianas empresas han tenido un gran crecimiento en términos de adopción de servicios y soluciones en la nube en los últimos tres años. Ha sido impresionante. Por ello anunciamos la compatibilidad entre las soluciones de Oracle con Microsoft y VMware. Deseamos dar esa flexibilidad e interoperabilidad entre las plataformas que ya usan y las soluciones que nosotros tenemos. Ese mito de que Oracle solamente da servicios a grandes corporativos ya no es cierto. Hemos enfocado nuestra estrategia en atender a los negocios independientemente de su tamaño, y puedo decir que nuestras soluciones de nube han registrado una gran adopción entre las PyMEs. Es por ello que trabajaremos de manera más cercana con las empresas mexicanas para ayudarles con su transformación digital", compartió Maribel Dos Santos.

"Las empresas en México están teniendo una adopción de tecnología impresionante. El miedo a mover datos y procesos a la nube ha sido superado. En nuestra experiencia, los encargados de las áreas de sistemas y tecnología se han convencido de la seguridad, saben que ahora es mucho más seguro tener la mayoría de sus datos, incluidos los de misión crítica, en la nube, porque los parches de protección y las actualizaciones ocurren con una velocidad que es casi instantánea, algo que es muy difícil y costoso de lograr en su infraestructura propia", señaló Steve Daheb.

Otro de los anuncios realizados durante el evento es que la compañía proveerá algunas de sus soluciones de manera gratuita a estudiantes y desarrolladores.

"Estamos buscando hacer que sea más fácil y accesible para cualquiera ver de qué se trata una nube autónoma. Por ello anunciamos el programa 'Always Free' para compañías, desarrolladores, estudiantes y cualquier otra persona que quiera experimentar con sus servicios en la nube. Este programa incluye dos bases de datos autónomas, cada una con 20 gigabytes de almacenamiento; dos máquinas virtuales de cómputo, cada una con 1 GB de memoria; así como gigabytes de bloque, objeto y almacenamiento de archivos. El acceso al programa no caduca, es de por vida mientras el proyecto esté en uso. Además, lo brindamos con todas nuestras soluciones asociadas. No somos como Amazon que te da acceso gratuito por 30 días a cosas básicas. Con nosotros se tendrá acceso a todas nuestras soluciones", concluyó Larry Ellison.