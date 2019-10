Vida y legado de Michael Jackson llegarán a Broadway

Un musical que abordará la vida y obra de “El Rey del Pop”, Michael Jackson, llegará a Broadway en el verano de 2020 bajo la dirección de Christopher Wheeldon, ganador del premio Tony.

MJ es el nombre de esta nueva producción (anteriormente se dijo que se llamaría Don't stop 'til you get enough), en la que se podrán escuchar algunos de sus éxitos como Beat it, Smooth Criminal, Thriller y Billie Jean, por mencionar algunos.

De acuerdo con Variety, Lynn Nottage, ganadora del Pulitzer, será la encargada de escribir dicho musical, el cual ya está en desarrollo en estudios de Nueva York.

Esta nueva producción inspirada en “El Rey del Pop”, llega tras el polémico documental Leaving Neverland, que cuenta la historia de Wade Robson y James Safechuck, quienes acusan al cantante fallecido el 25 de junio de 2009, de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños.

Tras la controversia, las canciones de Michael se prohibieron en algunas estaciones de radio a nivel mundial, además de que se canceló la ejecución planificada de prueba del musical, informó el sitio británico NME.

Ahora, MJ tendrá una función exclusiva en Broadway el 6 de julio para después estrenarse en el Neil Simon Theatre, el 13 de agosto, por lo que será el 15 de enero cuando salgan a la venta los boletos.