No fuimos groseros con los aficionados: Héctor Herrera

Para Héctor Herrera, mediocampista de la Selección Mexicana, no fueron groseros con los dos aficionados que ignoraron cuando llegaron a su hotel de concentración en Bermudas.

"No me pareció que fuéramos groseros o que no tenemos humildad. Somos más humildes que todos lo que están hablando en redes sociales", declaró "HH".

“No creo que fuimos groseros o nos faltó humildad con los aficionados. De hecho están hospedados en el mismo hotel y ya se hicieron fotos con nosotros”: @HHerreramex.



( @Fmercu9) pic.twitter.com/nfeS4Opeq9 — AS México (@ASMexico) October 10, 2019

Los comentarios en redes sociales tienen sin cuidado al jugador del Atlético de Madrid. Considera que se busca cualquier cosa para hacer ruido. "No estoy muy atento a las redes sociales y tampoco me incomoda lo que opinen y crean los demás. Yo creo que siempre están buscando alguna cosa para hacer ruido", aseveró.

Herrera justificó la acción de los seleccionados con que "los aficionados se encuentran en el mismo hotel y posteriormente se tomaron fotos con ellos".

Asimismo, considera que las duras críticas están haciendo una mala fama de la Selección Mexicana y del mismo país. "Siempre tratan de hacer una película. Eso nos está creando una fama malísima mundialmente, siempre hay algo cuando hay Fechas FIFA", sentenció.