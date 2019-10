Tenemos que enfrentar este torneo con mucha ilusión: Herrera

La Selección Mexicana se enfrentará a Bermudas en el inicio de su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf, tomando esta nueva competición como un nuevo reto para el futbol mexicano.

Como parte de la atención a medios de comunicación, Héctor Herrera dio sus impresiones de este encuentro, que para muchos analistas de futbol, perjudica en el avance que ha mostrado el 'Tri'.

"Tenemos que enfrentar este torneo con mucha ilusión y con mentalidad ganadora. Estoy aquí para jugar un partido importante, siempre tengo esa mentalidad porque para mí representar a la selección nacional es un orgullo. Este torneo sirve mucho para mí y jugadores más jóvenes, para seguirnos mostrando y ganándonos un lugar. Más allá de que nos consideren como favoritos, mañana tendremos que salir a hablar en la cancha y buscar ganar el encuentro", dijo Herrera.

El internacional mexicano está consciente que en esta convocatoria tomará un rol más importante, ya que es de los jugadores más experimentados de la Selección Nacional de México.

"No me incomoda tomar el rol de líder en este equipo, intentaré darle consejos a los jugadores y hacer que se sientan más cómodos. Me hace sentir bien formar parte de una convocatoria con muchos jóvenes, que puedo aportarles algo bueno desde mi poca o mucha experiencia. Siempre lo he dicho, en México hay jugadores de mucha calidad. Espero que los jóvenes de esta convocatoria se muestren de buena manera y se sigan ganando su lugar", concluyó Héctor.