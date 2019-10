Lennox Lewis no quiere boxeadores profesionales en Tokio 2020

"Los boxeadores profesionales NO deberían pelear en los Juegos Olímpicos contra los pugilistas aficionados. Alguien podría lastimarse gravemente. No JUEGAS al boxeo como muchos otros deportes olímpicos. Esta es una muy mala idea", escribió en Twitter.

Professional boxers should NOT be fighting in the Olympics against amateur fighters. Someone could get seriously hurt. You dont PLAY boxing like other many other Olympic sports. This is a very bad idea. #MyTwoCents