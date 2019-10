¿Por qué #BadBunnyNobeldeLiteratura se volvió tendencia en redes?

Tal idea tomó fuerza en Twitter, convirtiendo en tendencia el hashtag #BadBunnyNobeldeLiteratura, el cual ha desatado cientos de comentarios con interpretación de las letras del cantante de reguetón.

"Tú vas a extrañarme cuando abras la cartera y no tengas nada; cuando él te lo meta y no sientas nada".



El maestro transmite qué, aparte de los beneficios monetarios de una persona al igual que el calor corporal, no se encuentra 2 veces.



Muy sabio.#BadBunnyNobeldeLiteratura