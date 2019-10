Presentan cuarto torneo de golf 'Sonrisa Azul'

Por tercer año consecutivo, la comunidad golfista de La Laguna, tendrá la oportunidad de divertirse y sensibilizarse en torno al autismo, jugando su deporte favorito, al ser anunciado el torneo “Sonrisa Azul”, a celebrarse el próximo viernes 8 de noviembre en el magnífico campo del Club Campestre Torreón.

Se trata de un torneo que tiene como objetivo, recaudar fondos para la asociación civil Sonrisa Azul, que trabaja a favor de niños, jóvenes y adultos que presentan el trastorno del espectro autista, para cuyo tratamiento, recién se inauguró el Centro San Fernando, al norte de esta ciudad. Los detalles de este torneo, fueron presentados mediante reunión informativa que fue encabezada por Fernando Vázquez Camacho, presidente de la asociación Sonrisa Azul, quien estuvo acompañado por Roberto Fernández Espinosa, coordinador deportivo del Club Campestre Torreón y por Manuel Ortiz, joven de 15 años, que vive con autismo y participará en el torneo.

Con un cupo máximo para 144 jugadores, el torneo se jugará bajo el formato “A Go Go”, con grupos de 4 golfistas, quienes tendrán la oportunidad de ganar premios como autos de lujo, una motocicleta, pantallas, tabletas, pasajes aéreos nacionales e internacionales, además de otros premios que se irán sumando en los próximos días para hole in one y las O´yes. Una de las novedades de este torneo, es que el jueves 7 de noviembre, se realizará un rompehielo y un torneo de putt, “calentando” el ambiente, antes del escopetazo de salida.