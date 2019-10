Director de la cinta El quinto elemento niega acusaciones de violación

El director francés Luc Besson, reconocido por películas como El perfecto asesino y El quinto elemento, rechazó las acusaciones que tiene en su contra por violación.

“Nunca le he levantado la mano a una mujer. Nunca he amenazado a una mujer. Esto es una mentira de la A a la Z. No violé a esta mujer. Nunca violé a una mujer en mi vida”.

El cineasta fue acusado de violación en mayo de 2018, la denuncia la hizo la actriz holandesa Sand Van Roy, quien trabajó bajo su dirección en Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017).

Tras darse a conocer tales acusaciones, otras ocho mujeres presentaron denuncias de asalto o acoso sexual. Respecto a las declaraciones de la actriz, el realizador admitió haber mantenido una relación a largo plazo en la que hubo “subordinación”; sin embargo, negó las acusaciones de violación, informó The Hollywood Reporter.

En entrevista con una televisora francesa, el también director de Azul profundo, Nikita y Arthur y los minimoys, comentó: “Nunca he forzado física o moralmente a una mujer. Nunca he drogado a una mujer”.

Asimismo, reconoció que su comportamiento pasado pudo haber incomodado a las mujeres, por lo que ofreció disculpas y aseguró que nunca fue intencional cualquier acoso que hayan sentido.

“Nunca ha sido inapropiado, no voluntariamente en ningún caso, pero entiendo que uno podría haberlo tomado mal. Me comporté de una manera que podría haber avergonzado a alguien, me disculpo por ello, fue involuntario, y ahora tendré cuidado. Pido disculpas a estas mujeres si sufrieron”.