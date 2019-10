Homenaje a José José en el Zócalo dependerá de Marysol y José Joel

El homenaje previsto para José José, el próximo 25 de octubre en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, dependerá de los lineamientos que marquen Marysol y José Joel Sosa, hijos mayores del cantante, informó el Secretario de Cultura de la Ciudad de México.

José Alfonso Suárez del Real precisó en entrevista que, a más tardar el 20 de ese mes, darán a conocer al elenco musical que participará, así como las características del evento.

“Estamos dispuestos a lo que decida la familia, haremos lo que ellos quieran como homenaje. Nosotros queremos que sea en la ciudad porque él era capitalino. Muchos artistas han levantado la mano, porque José José fue un ser querido, un ser de luz en sus caídas y en sus resurrecciones”, resaltó.

Mencionó que esperarán a que la familia se sienta más repuesta tras la muerte de “El Príncipe de la Canción” para poder organizarse, pues considera que han sido días muy álgidos, “pero con un final feliz, a final de cuentas”, porque parte de las cenizas del ídolo están en México.

En ese tenor, destacó que los eventos realizados este miércoles en el Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y el Panteón Francés, en esta ciudad, convocaron a más gente de la que esperaban.

“Todos fueron exitosos porque 15 mil personas se despidieron de él en el Palacio de Bellas Artes, 12 mil acudieron a la Basílica de Guadalupe para acompañar a su familia. A su barrio fueron cinco mil en torno al Parque de la China y en el panteón llegaron tres mil personas a pesar de que se les dijo que era un evento privado”, precisó.

José Alfonso Suárez del Real agradeció que seguidores del artista entendieran que no podían tener acceso al cementerio, no obstante que, dijo, “nos gritaron: ‘Ya no es de ellos, es del pueblo, déjenos pasar’”.

Informó que las ofrendas y arreglos florales que trajeron serían depositados en la tumba de José José, quien falleció el pasado 28 de septiembre a los 71 años en la ciudad de Miami, Florida, a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía.