Retraso en vuelos convierte al AICM en 'estacionamiento' para aerolíneas

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) reconoce que los retrasos de vuelos, hasta 120 programados en las primeras horas de la mañana, entre las 5:00 y 7:30 horas, considerado periodo de máxima demanda, se debe a que las aerolíneas utilizan posiciones en las terminales T1 y T2 y remotas como hoteles para pernoctar o espacios de estacionamiento para sus aviones.

Son aeronaves que pasan ahí la noche y que no cuentan con un vuelo asignado durante las dos primeras horas; que pernoctan porque tienen algún problema técnico y no pueden ser retirados de la posición de contacto; o bien, cuyo destino tiene atrasos y no pueden salir, pero que tampoco son retirados; o cuya tripulación se demora (vienen de un vuelo retrasado) y no son retirados de la posición de contacto.

El problema de estacionamiento o pernocta es que estas aeronaves utilizan posiciones de contacto, "las cuales cada vez son más demandadas dentro del aeropuerto capitalino", reconocen las autoridades de la principal terminal aérea del país.

Actualmente, estos aviones ocupan 56 espacios de 80 disponibles para pernoctar. Los otros corresponden a posiciones en terminales y posiciones remotas.

Dichos eventos, de acuerdo con información del director general de Operaciones del AICM, Armando Subirats Simón, "generan una cascada de retrasos que pueden llegar hasta tres horas en algunas posiciones".

"Dichos retrasos representan un costo social derivado del tiempo adicional que utilizan los pasajeros y los costos de operación que enfrentan las aerolíneas, además de un detrimento en los ingresos del aeropuerto, toda vez que la tarifa que cobra el AICM por el estacionamiento o pernocta es menor que la tarifa de movimiento operacional durante el proceso normal de embarque y desembarque de las aeronaves", añade el organismo.

AICM