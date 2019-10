Ozzy Osbourne dice que no se está muriendo

Ozzy Osbourne pospuso ayer su gira solista por Europa por segunda vez, pero insistió en que no se está retirando de la música ni muriendo, pese a un año marcado por su mala salud.

"No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban", dijo en un video en sus redes.

Osbourne ha estado entrando y saliendo del hospital durante casi un año debido a una caída que requirió una cirugía extensa en la columna vertebral y el cuello, así como una neumonía, complicaciones por una gripe e infecciones en una mano.