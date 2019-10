Guillermo Del Toro extiende su exposición

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien ayer celebró 55 años de edad, compartió que los jóvenes menores de 25 años tendrán acceso gratuito durante una semana a su exposición En casa con mis monstruos, la cual se encuentra en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

"Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En casa con mis monstruos una semana más. Como regalo he pedido (y recibido), de FICG (Festival Internacional de Cine en Guadalajara), MUSA y Ricardo Villanueva, el que esa semana sea enteramente gratuita para menores de 25 años", publicó en sus redes sociales el ganador del Oscar por La forma del agua.

Del Toro, quien actualmente se encuentra en la producción de la cinta Pinocho, agregó que su deseo es que los jóvenes puedan recibir este gesto, sobre todo aquellos que no tienen los recursos para visitar su exposición en Guadalajara, la cual cuenta con más de 900 piezas que han sido parte de su inspiración y proceso creativo para cintas como Cronos y El Laberinto del Fauno.

El creador de la película El espinazo del diablo señaló que con ayuda de Estrella Araiza, directora general del FICG, los mayores de 25 años pagarán su boleto de acceso en 45 pesos, y buscará que la gente que ya tuvo la oportunidad de visitar en más de dos ocasiones En casa con mis monstruos sean acreedores a permanecer más tiempo en el recorrido de la exposición.

"Gracias a FICG, MUSA y @rvillanueval por concederme esta semana extra y la entrada prioritaria para jóvenes.

Un abrazo y un agradecimiento a la incansable @estrellablue que ha hecho lo imposible para que todo salga lo mejor posible. Abrazos de 55", escribió.

La muestra estaría abierta del 1 de junio al 31 de octubre de 2019, por lo que la exposición se extenderá hasta el 7 de noviembre. En dicha experiencia se pueden observar los tres principales ejes en torno a la vida del director; el de coleccionista, artista y el de las obras que lo inspiraron.

Posterior al anuncio, el director calificó como maravillosa la noticia de que la Medalla Belisario Domínguez será entregada a la activista mexicana Rosario Ibarra de Piedra, luego de que Guillermo del Toro fue postulado a dicho reconocimiento por el comité organizador y académico de la Olimpiada de Matemáticas de la Ciudad de México.

El director recibió su estrella en el Paseo de la Fama el pasado 6 de agosto, condecoración que agradeció, pese a considerarse una persona rara, motivo por el que mencionó: "Lo que siento con esta estrella es que la gente rara como yo puede estar aquí, eso me da esperanza".

Es precisamente esa rareza la que en 2018 lo hizo ganar el Premio Oscar por Mejor Director por la película La forma del agua.