'Mayoritean' propuesta de alza en tabla catastral

uego de una acalorada discusión entre los regidores, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón aprobó "mayoriteada" este miércoles la propuesta de incremento en forma diferenciada en la tabla de valores catastrales de entre uno y 10 por ciento para el ejercicio fiscal 2020 y que impactará en el alza del Impuesto Predial en promedio de 4.7 por ciento.

Para 2020, la proyección de ingreso de Impuesto Predial en Torreón es de 250 millones de pesos.

"Es una propuesta justa, que no estamos afectando a nadie, sino es para beneficio de la ciudad y allegarnos un poco más de recursos", dijo la tesorera Mayela Ramírez Sordo al término de la discusión.

Este jueves, el tema será abordado por el Cabildo en Pleno para enviarlo enseguida al Congreso del Estado.

El único punto de la Orden del Día salió por mayoría, ya que todos los regidores del PAN, integrantes de la Comisión de Hacienda, votaron a favor y fue respaldado además por el voto de la regidora de Morena, Leonor Jacob.

Los ediles del PRI votaron en contra tras cuestionar principalmente que la propuesta no fue girada 24 horas antes como lo marca la ley, además que no se presentó el sustento técnico ni financiero que fundamente el motivo de la propuesta en esos rangos.

Los intercambios de alusiones personales entre los ediles, los descalificativos y reclamos fueron porque, pese a que se ha incrementado el cobro de este Impuesto Predial en Torreón, no hay mejoras, al igual que "están en contra de todo y a favor de nada", fueron algunas de las expresiones que se manifestaron.

De nueva cuenta el regidor de Morena, Ignacio Corona Rodríguez, se refirió al proceso ilegal por medio del cual se emitió la propuesta de la Junta Catastral Municipal que solo es coadyuvante, a lo que tuvo la respuesta directa de la tesorera Mayela Ramírez en el sentido de que fue procedimiento apegado a la legalidad.

La funcionaria explicó que el Instituto Registral y Catastral del Estado sugirió un 4.5 por ciento al parejo, pero se optó por hacerlo diferenciado con el fin de actualizar los valores en sectores de la ciudad con mayor perspectiva de desarrollo. "Los mayores aumentos se dan en zonas residenciales y/o con desarrollo comercial, como las ubicadas en el norte de la ciudad".

La tesorera municipal detalló que, en efecto, la propuesta queda como un ajuste diferenciado del 1 al 10 en las tablas catastrales, "dependiendo de las áreas de la ciudad, no toda es igual, no toda tiene el mismo desarrollo económico, la misma plusvalía, por eso va diferenciado y tenemos buen número de áreas donde proyectamos ajustes de alzas de solo el 3 por ciento por debajo de la inflación y es para que no se rezaguen los valores comerciales".

Destacó que es importante recordarle a los ciudadanos que los Valores Catastrales se integran con el Valor del Terreno y el Valor de la Construcción. La construcción se ajusta en un 4 por ciento y el terreno en otro aumento, lo que implica que más o menos estaría aumentando el valor catastral en 4.7 por ciento en promedio.

Hay muy pocos sectores con 1 por ciento de aumento, pero en general se encuentran entre el 3 y el 7 por ciento, añadió.

Ramírez Sordo declaró también que "si todos queremos una mejor ciudad, es un esfuerzo de todos. De poco en poco vamos juntando una mayor cantidad de impuesto Predial con el que podamos hacer más obras".