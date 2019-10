Con 25 solicitudes de nuevos sindicatos

Tras la entrada en vigor de la Reforma Laboral, en los últimos meses la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de Durango ha recibido alrededor de 25 solicitudes para la conformación de nuevos sindicatos de trabajadores al servicio de los Gobiernos municipales y del sector público y privado.

"Es un proceso que todos debemos de llevar con mucha calma, con mucha responsabilidad, hasta ahorita no ha habido ningún conflicto, lo que sí hay son diversas demandas por la titularidad de los contratos colectivos de trabajo pero todas conforme a derecho, se están llevando por los causes legales y no nos han generado ningún conflicto", comentó Israel Soto Peña, titular de la citada dependencia.

El secretario del Trabajo también señaló que por el momento se está capacitando a los funcionarios además de que otros sindicatos les han pedido que se inicie el proceso de legitimación de sus contratos colectivos de trabajo debido a que muchos de ellos, están renovando sus dirigencias.

"Y están adecuando sus estatus y su normatividad interna a las nuevas disposiciones legales federales, es un proceso que estamos viviendo y que en Durango tenemos ese gran reto de implementarla (la Reforma Laboral) en los próximos tres años, Durango será uno de los primeros diez estados en su implementación", mencionó.

El funcionario estatal estuvo ayer en La Laguna de Durango para anunciar en el municipio de Lerdo, la Feria del Empleo "Temporada Navideña".