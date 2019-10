Ve CMIC estancamiento en obras públicas en Torreón

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera que las obras públicas se encuentran "estancadas" en Torreón debido a la falta de presupuesto.

El presidente de la CMIC, José Ramón Mata Bolívar, dijo que esta situación le pega sobre todo a los empleados de dicho ramo, ya que se tiene que prescindir de ellos debido a la carga fiscal que les representa a las constructoras. Dijo que hay casos en que las constructoras deben limitar su personal hasta el 50 por ciento, debido a que no pueden costear el pago sueldos, ni el Infonavit ni del Instituto Mexicano del Seguro Social así como demás prestaciones.

Comentó que se ha tenido apertura por parte de los gobiernos pero que el problema es el presupuesto.

"Ahorita el ramo constructor le ha bajado un poco y castigado el empleo, porque si no hay producción, no se pueden soportar ese tipo de gastos. No es una constante de trabajo que tenemos, pero hay que seguir chambeando y buscar oportunidades, es complicado. Algunos, afortunadamente, ya tienen sus clientes y sobreviven con ellos, pero hay otros que se dedican mucho a la obra pública y la pasan mal".

A la pregunta sobre si han desaparecido empresas por falta de obra este año, comentó que no ha tenido conocimiento de eso pero que cada una de ellas busca la forma de mantenerse activa.

Hay casos en los que si un constructor tiene 40 empleados, en la actualidad le ha bajado a 20 solamente y se emplean de ratos en obras privadas.

Mata Bolívar explicó que para poder amortizar un poco esta crítica situación, algunos constructores mantienen trabajos con particulares para de alguna manera sobrevivir en esta actividad.

"Seguimos muy lentos, sobre todo en las obras federales, en todas pues. No hay nada, se ha estado pugnando por tener algo relevante y no hay nada. En sí el estancamiento no es solo de Torreón, sino en todo el país. La única dependencia que está ejerciendo sus recursos es la SCT, de allí para allá no hay nada. En cuanto al Estado y Municipio han estado saliendo algunas a cuentagotas", relató el líder de la Cámara.