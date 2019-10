Rihanna publicará autobiografía

La cantante Rihanna anunció la publicación de su autobiografía, un recorrido visual de su vida, y en un mensaje a sus seguidores, aseguró que tardó cinco años en la elaboración del libro.

"Feliz de finalmente compartir esta colección de recuerdos increíbles. Gracias a todos los fotógrafos y artistas que contribuyeron en la publicación de mi primera obra de arte en una nueva industria", escribió en su cuenta de Twitter la artista nacida en 1988 en Barbados.

Titulado simplemente Rihanna (Phaidon, 2019), el libro editado en gran formato, con 504 páginas, más de mil fotografías, incluirá 11 encartes especiales, siete hojas desplegables y un póster, saldrá a la venta el 24 de octubre, aunque, por la expectativa que lo rodea, se puede ya solicitar en preventa.

La casa editora afirma que el libro hace un recorrido "desde su niñez en Barbados hasta los momentos fundamentales de su carrera en la moda, así como momentos privados con amigos y familiares, el libro recopilará fotografías íntimas de su vida como cantante, diseñadora y empresaria".

Rihanna rechazó actuar en el Super Bowl, la final de la liga profesional de fútbol americano (NFL), debido a la polémica de la organización con la comunidad afroamericana, según revela en una entrevista adelantada por la revista Vogue este miércoles, que le dedica su portada de noviembre.

Preguntada por el asunto, la barbadense afirmó: "No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente.

Simplemente no podía ser una vendida. (...) Hay cosas con las que no estoy de acuerdo para nada en esa organización, y no iba a acudir y servirles de ninguna manera".

No es el único tema político que aborda la también empresaria en la amplia entrevista con Vogue, pues habla sobre los tiroteos masivos de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que considera "devastadores", arremete contra el presidente Donald Trump y denuncia el "completo racismo" de que sean "clasificados de manera diferente por el color de su piel" (de los autores).