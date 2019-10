Impiden acceso a escuela por suciedad en San Pedro

Padres de familia del turno vespertino de la escuela primaria Venustiano Carranza en el municipio de San Pedro tomaron las instalaciones del plantel durante la mañana de este miércoles, ya que exponen que la institución se mantiene con mala higiene.

Al menos 20 padres de familia se colocaron en la puerta de acceso de la institución, donde exigieron ser atendidos para solucionar la falta de personal de intendencia, así como la forma en que se contrata a los mismos, ya que, según expusieron, quienes ocupan este puesto de conserjería no atienden su trabajo como debe ser.

Mencionaron que en la entrada de la escuela siempre hay basura acumulada que no es retirada, además, señalaron que los baños y salones de clases no cuentan con aseo, por lo que se presentan malos olores y polvo.

"Los intendentes no hacen nada; no sabemos a qué vienen si no trabajan. Los salones, sucios, los baños huelen muy mal, hay polvo por todas partes, hay basura siempre en el acceso a la escuela. No sabemos porqué los directivos no ponen en marcha acciones que hagan que el personal de limpieza realice la labor para la que fue contratada; no pueden estar permitiendo que hagan lo que quieran, y lo peor es que todo esto es un gran foco de infección para nuestros hijos", manifestó la señora Rocío Mora.

Indicaron que los conserjes no realizan su labor, lo cual han expuesto como queja ante las autoridades escolares, sin embargo, manifestaron, no se ha hecho nada.

"Ya hemos expuesto muchas veces nuestra queja a las autoridades escolares y no han hecho nada. Lamentamos tener que estar realizando estas acciones, pero no encontramos otra manera de hacer que de una vez por todas nos volteen a ver. Queremos que nos hagan caso; merecen nuestros hijos un lugar de estudio digno, limpio, y no este que nunca está limpio", expuso la señora Patricia Suárez, madre de familia.

Demandan que ya son muchos meses con estas condiciones donde los conserjes tanto del turno matutino como del vespertino no realizan sus labores como debe ser, manteniendo con ello un centro escolar en condiciones deplorables.

Fue a la llegada del supervisor de zona escolar que los padres de familia se retiraron para dejar ingresar a los alumnos del turno de la mañana, a la espera de que llegara un nuevo intendente, tal como se los mencionó en ese momento el supervisor.