Neymay cerca de cumplir 100 partidos con Brasil

Rumbo a partido número 100 con Brasil, Neymar insistió en que merece un trato especial en la selección nacional pese a nunca haber ganado un título importante en sus nueve años luciendo la camiseta verdeamarela.

El delantero de 27 años, que llegará al centenar de juegos en el amistoso frente a Senegal el jueves en Singapur, defendió su estatus como la máxima estrella del equipo aunque a mediados de año Brasil conquistó la Copa América sin él.

“Yo siempre he sido una de las figuras principales y uno de los que se echa todo a sus espaldas”, sostuvo Neymar en una conferencia de prensa el miércoles, cuando se le preguntó si recibía un trato especial. “Nunca he rehuido a eso. Siempre he jugado muy bien mi función en la selección nacional. Cuando un jugador alcanza ese nivel es normal que exista un trato diferente”.

“He estado en lugares que tuvieron jugadores con más historia que yo y tuve que respetar lo que los entrenadores hicieron por ellos”, añadió el atacante del club francés Paris Saint-Germain. “Messi recibe un trato diferente en el Barcelona. ¿Se debe a que es más atractivo? No. Se debe a que es decisivo. Se lo ha ganado. Y no sólo lo digo por mí, sino por todo aquel que tiene actuaciones a ese nivel. Eso es algo normal en el fútbol”.

Neymar hace tales declaraciones en un momento en que algunos aficionados de la selección brasileña acusan al técnico Tite y a la Confederación Brasileña de Fútbol de ser demasiado indulgentes con los problemas del jugador fuera de la cancha. Entre esos problemas se encuentra un altercado con un aficionado después de la final de la Copa de Francia en abril; su insistencia de que a su padre y representante se le permitiera ingresar al vestuario de Brasil durante un partido amistoso previo a la Copa América; y una acusación de violación que recientemente fue desestimada por la policía.

La relación de Neymar con los seguidores del PSG empeoró durante el verano luego que el delantero trató de negociar un acuerdo para regresar al Barcelona.

Y en Brasil, sigue siendo el futbolista que más divide opiniones en el país.

Sus estadísticas con la selección nacional son impresionantes: 61 goles y 42 asistencias en 99 partidos a la fecha. Eso lo coloca un gol detrás de Ronaldo, segundo en la lista de los máximos goleadores de todos los tiempos de Brasil con 62. Pelé lidera la lista con 77.

Con Neymar en la selección mayor, Brasil tiene una marca de 70 victorias, 19 empates y 10 derrotas. Pero aparte de la Copa Confederaciones de 2013, no tiene títulos.

En la Copa del Mundo 2014 en casa, Neymar sufrió una lesión de espalda en una victoria sobre Colombia en los cuartos de final y la verdeamarela fue humillada 7-1 por Alemania en las semifinales sin él. Y en el Mundial del año pasado en Rusia, Neymar se encontraba muy por debajo de su nivel luego de recuperarse de una lesión de pie, y poco pudo aportar en la derrota de 2-1 frente a Bélgica en la misma fase.

Y a mediados de este año, el atacante se perdió la Copa América por una lesión que sufrió poco antes del arranque del torneo.

Ante la pregunta sobre sus mejores recuerdos con la selección brasileña, Neymar eligió su debut, su primer partido en una Copa del Mundo en 2014 y el gol que anotó en el primer encuentro de ese torneo, ante Croacia.

“Es un balance positivo, pero no todo son victorias en la vida de un deportista”, subrayó Neymar. “Hay muchas decepciones, derrotas y errores. Pero a fin de cuentas, si uno lucha por ello puede compensar los errores. Me siento muy feliz por alcanzar la marca de los 100 partidos. Ni en sueños creí que esto podría suceder”.