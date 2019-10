Messi admite que pensó en dejar al Barcelona

Lionel Messi se planteó irse del Barcelona cuando estuvo en la mira de las autoridades de Hacienda de España por irregularidades en el pago de sus impuestos.

En una entrevista el miércoles con la cadena radial catalana RAC1, el delantero argentino dijo que se sintió "muy maltratado" y que no quería seguir viviendo en España.

Los problemas legales de Messi empezaron en la temporada 2013-14, y eventualmente recibió una condena suspendida de 21 meses de cárcel tras ser encontrado de delitos fiscales por haber defraudado 4,1 millones de euros obtenidos de la explotación de sus derechos de imagen.

"En esa época tuve en la cabeza el largarme, no por querer dejar el Barça sino por querer dejar España, sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más aquí”, dijo Messi. Varios equipos estaban ahí pero no tuve ninguna oferta especial porque los clubes sabían de mis ganas de seguir en el Barça, pero eso iba más allá",

Messi aseguró que se sintió usado como un ejemplo por las autoridades españoles, al ser el primer jugador en ser investigado.

“Pienso que fui el primero y que por eso fue tan duro todo", sostuvo Messi. “A partir de que se ensañaron y mostraron a que iban a por todo conmigo, demostraron que iban hacia todos los deportistas y así fue ocurriendo”.

Varios otros jugadores fueron acusados posteriormente de irregularidades, entre ellas el exdelantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Messi lamentó que el astro portugués se marchó del Madrid al afirmar que su presencia era positiva para la Liga española y la rivalidad con el Barcelona.

También reiteró su deseo de contar con Neymar de vuelta en el Barcelona, y que llegó a temer que el brasileño iba a recalar en el Madrid tras el fracaso de una operación para repescarle del Paris Saint-Germain: “Creía que (el presidente del Real Madrid) Florentino (Pérez) y el Real Madrid iban a hacer algo para llevárselo”, acotó.

Messi dijo que cuando su excompañero Xavi Hernández decida dirigir al Barcelona, el equipo tendrá el estilo de juego similar al que se tuvo bajo la dirección del técnico Pep Guardiola, pero que duda que siga activo cuando ello ocurra.

Añadió que su objetivo es retirarse con el Barcelona y que los azulgranas debieron haber ganado al menos otro título de la Liga de Campeones en años recientes.

El delantero de 32 años reconoció que ha llegado a una edad en la que el rigor físico es mayor, pero que seguirá evaluando su nivel temporada tras temporada.