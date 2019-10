Esteban Paredes recibe homenaje en Chile

El delantero del Colo Colo Esteban Paredes recibió este miércoles un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile como máximo goleador de la historia de la liga del país, logro que consiguió tras anotar su gol 216 el pasado fin de semana.

Paredes anotó el segundo del Cacique en el duelo de la jornada 23 durante la victoria de su equipo en el superclásico contra la Universidad de Chile (3-2) y se convirtió en el jugador del torneo con más anotaciones.

En la sede de la ANFP le esperaba el presidente del organismo, Sebastián Moreno, para descubrir juntos una placa conmemorativa en la entrada del recinto con una estrella grabada, su nombre y la fecha de la gesta.

"Todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico y la verdad que el cariño de la gente me ha sorprendido, no tanto ahora, sino que anteriormente, así que siempre va a estar ahí el cariño hacia ellos", afirmó Paredes en la rueda de prensa posterior al reconocimiento.

El futbolista había igualado a otro colocolino, Francisco 'Chamaco' Valdés, hacía semanas en la cifra de 215 goles.

"Nos sacamos un gran peso de encima, personalmente. Si bien no lo demostraba mucho, en los partidos uno siempre estaba pensando en que el gol 216 que podía llegar. Era una presión extra tanto para mí como para mis compañeros", confesó el futbolista de 39 años.

Desde el primer gol, anotado en marzo de 2001 con la camiseta del Santiago Morning, hasta el último han pasado casi 18 años y medio en los que Paredes ha levantado cuatro títulos de liga con el conjunto albo y otros dos trofeos en la segunda división chilena.

Cifras de récord para un delantero experimentado que reconoció haberse sacado "una presión bastante grande" al cantar el tanto frente al máximo rival el pasado sábado.

"De ahora en adelante solamente tenemos que pensar en el campeonato y en la Copa Chile que tenemos este fin de semana", indicó.

Paredes, quien todavía tiene por delante cinco jornadas de liga para aumentar la cuantía de su gesta, dijo que el reconocimiento del público ha sido "algo muy emotivo" en los días posteriores al histórico gol.

A pesar de la hazaña, el capitán del Colo Colo no se regodea y ya piensa en el siguiente partido del conjunto albo, que se medirá en casa con el Huachipato el próximo miércoles con la misión de conseguir el máximo de puntos para dejar al equipo en la segunda plaza, de acceso directo a la Copa Libertadores.

"Nuestro objetivo hoy en día, como plantel, como equipo, es alcanzar la Copa Libertadores. Ese es el primer objetivo. Después si hago goles o no, vendrán solos", señaló Paredes.