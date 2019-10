Conapred y Femexfut firman convenio para erradicar la discriminación

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un acuerdo para trabajar en campañas que ayuden a erradicar actos discriminatorios en el balompié nacional.

La prioridad, debido a las advertencias que la FIFA, el polémico grito del "¡Ehhh, puuutooo!", en el cual la FMF y la Liga MX ya establecieron protocolos de acción, que podrían derivar en la suspensión de los partidos y el veto a los recintos.

"La campaña se lanzó apenas en Toluca (Estado de México), es una gran oportunidad a un llamado a nuestra afición, para erradicar ese desafortunado grito, vemos que el resultado es bueno y la afición ya lo entiende mejor, no es un tema de por qué sí y no, hay una afectación, estamos entusiasmados e ilusionados por lo que puedan aportar los especialistas del Conapred", dijo Iñigo Riestra, Secretario General de la FMF.

Si hay preocupación o no por dichas expresiones en los próximos juegos que la Selección Mexicana celebre en el estadio Azteca, Riestra indicó que "no reaccionamos a lo que pueda pasar o no en un lugar (estadio), sabemos del reglamento y protocolo establecido de Concacaf que trae sanciones severas, queremos pensar positivamente que la afición entiende la situación".

Por su parte, Alexandra Haas, en representación de la Conapred, atizó su optimismo por el convenio firmado, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

"En el Futbol, y no sólo en México, (hay casos de discriminación), hay jugadores con orientaciones sexuales diversas que no pueden vivir sus afectos libremente, por eso desarrollan su carrera fuera del país, son casos de homofobia o lesbofobia, por tonos de piel que son rechazados, por su identidad", explicó Haas. "La inclusión no se limita a quienes los siguen y admiran (los futbolistas) también está en los medios de comunicación".

Sobre la polémica en el grito del "¡Ehhh, putooo!", la representante del Conapred dejó ver su postura institucional. "Para la Conapred, el significado de la palabra es muy claro, simplemente ¿qué sentirían si a un hijo le dicen así?, no es tan difícil, claro que hay diferencias de interpretación, pero en Conapred es una palabra que expresa un prejuicio, un estereotipo, acerca de un grupo de población, y que además lo expresa de manera denostativa".