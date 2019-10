Se inconforman agremiados al STUAC por convocatoria 'amañada'

Un contingente de trabajadores de la educación agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) marcharon por la calle Cuahutémoc, de Torreón, y protestaron afuera de las oficinas del STUAC en este municipio, para desconocer la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Estatal, pues aseguran que quién se ostenta como secretaria general del Sindicato, María de la Luz López Saucedo, carece de personalidad jurídica para lanzarla y además fue desconocida por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Se quejaron de represalias por parte de López Saucedo para quienes no la apoyan y contra quienes buscan contender.

La base trabajadora del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) rechaza la convocatoria y acciones de represión por parte de la ex líder, quién aseguran terminó su periodo en junio de este año.

Este miércoles fue una representación de sindicalizados de las Facultades de Odontología, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Administración Fiscal y Financiera, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y Eléctrica; Coordinación de la UAC, Escuela de Bachilleres de Torreón, de Aguanueva y la Escuela de Administración de Empresas de San Pedro marcharon de manera pacífica para exigir se convoque a nuevas elecciones sindicales.

Carlos Eduardo Cervantes, delegado Sindical de la FCPYS y la delegada de la Escuela de Bachilleres de Aguanueva, Soledad Margarita Gracia Tostado, exigieron una convocatoria que sea legal, no "a modo".

"Nos manifestamos de manera pacífica, no vamos a dejar que esto siga adelante, es un comité desconocido y siguen lanzando la convocatoria cuando ya no pueden hacerlo no tienen un aval como representantes de los trabajadores nos vamos a organizar para hacer nuestro pleno de delegados y vamos a sacar un Comité Ejecutivo Estatal que funja en estos días ya", dijo Cervantes.

Aseguró que por esta marcha no se interrumpieron las clases en las diferentes escuelas que participan en el movimiento.

Margarita Tostado, delegada de la Escuela de Bachilleres Aguanueva, dijo que desde el año pasado han visto situaciones irregulares al interior del sindicato y que la gota que derramó el vaso fue que están luchando como trabajadores por una política incluyente en los centros de trabajo y sin embargo lanzan la convocatoria que es todo lo contrario, mencionó que además se han mandado citatorios con el objetivo de expulsar a quienes se inconforman por lo que pidió respeto a los estatutos para salvaguardar sus derechos sindicales.