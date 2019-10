No estoy muerto, ni me retiré: 'Memo' del Bosque

Linfoma de Hodgkin en sistema linfático, es lo que padece en este momento al productor Guillermo del Bosque en una nueva lucha por su salud, pero aún así muy activo con sus proyectos como los Premios Telehit que se realizarán el 13 de noviembre.

"Estoy al frente de Telehit, obviamente trabajando desde casa, no le hagan caso a las noticias de que estoy casi muerto, me retiré o no estoy en el canal, sigo trabajando, hago juntas, voy y vengo, ahí estoy hasta que anuncie otra cosa", dijo "Memo" del Bosque.

El productor comentó que su esposa Vica Andrade ha estado con él todo el tiempo apoyándolo con terapias alternativas como meditación, homeopatía, respiración holotrópica, entre otras cosas, sin dejar de lado su tratamiento de quimioterapia.

"Hay épocas más difíciles, después de que te pones un tratamiento caes en una parte bien complicada, luego te recuperas y te sientes muy bien. (Me mantiene de pie) La fe en Dios, mis amigos, también la fortaleza que tú le pongas para salir adelante, porque tengo tres hijos pequeños y tampoco todavía no es momento; todo influye para sentirte bien, para estar motivado, para tener energía y tratar de que esto siga hasta que la campaña suene y el de arriba quiera".

Señaló que él comenzó su lucha en 2017, cuando le fue diagnosticado este mal con el que ha estado luchando hasta la fecha. Del Bosque comentó que en aquel entonces no desapareció, sino que tuvo que esperar de 2 a 3 años para ver si no se volvía a manifestar y esto fue lo que paso.

"Aparecieron ahí algunas otras lesiones, entonces dices, a tomarlo como viene, de frente y a ver qué sigue; entonces estoy en tratamientos de manera mensual, ya casi me toca otro".

El proceso no es nada sencillo, el productor explicó que llega con energía saludando a las enfermeras, pero cuando comienzan a aplicar la quimio su energía comienza a bajar y se aletarga, para después sufrir después los estragos del tratamiento, como náuseas, dolores, agotamiento, que luego van desapareciendo.

Cada dos o tres meses "Memo" del Bosque tendrá que someterse a una exploración por tomografía por emisión de positrones – tomografía computada (PET/TC), para revisar los avances que su cuerpo va teniendo. También dijo que hay el plan de hacer un trasplante de médula, pero verán si esto es posible conforme vaya avanzando en el tratamiento.

"Tengo mucha confianza de estar con mucha fuerza, con mucha fe, con mucho amor familiar, con los amigos, confiando que saldremos adelante".

Del Bosque está muy contento de llegar al doceavo año de los Premios Telehit, sobre todo porque esto nació junto con el canal que era una propuesta experimental y hoy está más consolidado que nunca, por eso lo festejarán el 13 de noviembre en el Foro Sol.

"Tratamos cada año de hacer mejores cosas, hay plan para el año que entra de hacer un segundo premio, que sea básicamente de lo urbano y estamos en esas pláticas, entonces será éste y el que venimos haciendo desde hace 11 años".

El productor señaló que si bien es el momento del género urbano, se sigue dando espacio al rock y al pop que no tardan en tomar fuerza nuevamente.

Por el momento confirmaron parte del elenco que participará en este evento, entre los artistas invitados se encuentran JD Pantoja, Aristemo (Emilio Osorio y Joaquín Bondoni), Danna Paola, Mario Bautista, Molotov, y entre las estrellas internacionales están Drake Bell, LP, Louis Tomilson y Niall Horan.

La premiación se transmitirá en vivo a más de 50 países, a través de la señal de Telehit y sus distintas plataformas. "Telehit es un canal que siempre ha estado para los 'chavos', me encanta que han pasado generaciones desde 'El Burro' Van Rankin que ya creció, a una nueva generación de conductores. Ahí está Telehit, la música sigue y nosotros felices de que eso pase", finalizó Guillermo del Bosque.