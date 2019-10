Hoy es el día de Leif Erikson e internet lo recuerda con Bob Esponja

fue un explorador vikingo y uno de los primeros europeos en llegar a Ámerica del Norte con su tripulación en el año 1000, es decir casi 500 años antes que Cristobal Colón, según lo marcan algunos registros históricos.

En 2009 el expresidente estadounidense Barack Obama, estableció la fecha del 9 de octubre como el día oficial de Leif Erikson, aunque la caricatura de Bob Esponja ya lo había popularizado años atrás con el capítulo 'Un nuevo amigo', donde 'Bob' crea a un 'amigo burbuja'.

En la recordada escena 'Bob' se despierta portando el sombrero y barba de un vikingo mientras grita que es el día de Leif Erikson.

Y’all today is the only day you can retweet this, Happy Leif Erickson day!! Hinga dinga durgen ! pic.twitter.com/AvwoA389ln