LA VOZ DEL DIHABLO

¡Vaya cartel que se aventaron (por fin) como primer anuncio del Hell and Heaven! Ahora, ¿tenemos realmente razones para ilusionarnos? Sí… la ilusión es lo último que muere… ¿o cómo era?

Live Talent se vistió de manteles largos, oscuros, sorpresivos y malditos al anunciar a grupos como: King Diamond, Manowar, Paradise Lost, Death Angel, Amon Amarth, Loudness y Fleshgod Apocalypse. Grupos que si bien no llenan arenas demasiado grandes en México (quizá solo Amon Amarth), sí representan golpes mediáticos (hablando de los dos primeros, King Diamond y Manowar). Y aunque ahorita parecieran ‘headliners’, ¡no son headliners! O tal vez sí, pero el primer anuncio va acompañado con un “Esperen 70 bandas más y los headliners”, con la palabra “headliners” en plural, a menos que Live Talent se refiera a “headliners” en plural porque se trata de un grupo de varias personas y no de un cantante en singular. ¡Vaya enredo!

Y si no se me entendió, estamos igual. Yo no termino de entender cómo aún hay personas que creen en las promesas de una promotora a la que siempre le sale algo mal. No les deseo mal, porque a mí el cartel que va hasta hoy me agrada bastante. Incluso iría así como está, sin agregarle nada. Perooooooo ¡por favor, que toquen todos los que están ahí!

No, no soy “mala leche”, he ido a eventos de estos y se sufre hasta para entrar. Bandas que cancelan de última hora. Horarios que se mueven o se desfasan. Logística “ilogística”. Sonido que falla o muestra inconsistencias. Escenarios olvidados. Grupos aburridos (nacionales). Grupos repetidos (entre edición y edición). Grupos amigos de los organizadores (o de los organizadores). Grupos que tocan 20 minutos a las 12:00

1:00 p.m. sin ni siquiera su mamá presente para verlos. Shows raros que no tienen nada que ver con música, muy “aventados” a la nada. En fin, para qué le sigo.

Creo que el gran error de la promotora fue quererse comer más de lo que le cabía en la boca; se emocionaron de más y se quisieron saltar algunos pasos; quisieron correr antes de aprender bien a caminar. La alianza con Ocesa terminó mal y finalmente se quedaron sin escenarios importantes en Ciudad de México, pero se niegan a salir de ahí y optaron por buscar una sede alternativa, como lo es el Deportivo Oceanía (algo así). Y la apuesta tendrá su primera prueba el 30 de noviembre y 1 de diciembre con el Knotfest / Force Fest; una nueva alianza de la cual esperan mejor suerte ambas partes.

Live Talent dio el primer golpe de cara al año que viene, con un cartel prometedor en una tierra aún por explorar… hay que esperar la respuesta del gigantesco monopolio adversario.

Será la edición 2020 del HH el décimo aniversario del festival porque el primero se realizó 10 años atrás, sin que el evento haya podido ser constante durante cada uno de esos años.

En otros asuntos, Samael está por celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de su obra maestra Ceremony of Opposites en Monterrey. El próximo viernes 18 de octubre se presentarán en el Barrio Antiguo para beneplácito de chicos y grandes, de chiquillos y chiquillas. La banda suiza regresa al país con lo que promete ser un espectáculo inolvidable, un ‘setlist’ especial en el que se supondría que tendrían que regresar a la batería clásica para volver también el sonido de 1994.

Luego, el lunes 21 de este mes, Simone Simmons y Epica estarán también en Monterrey, para de esta manera dejar el ambiente listo para la celebración de México Metal Fest, el evento esperado del año, con la participación única de Emperor, entre otros pioneros del metal.

Gracias, por hoy, es todo. Nos seguimos leyendo.