Así puedes activar el modo obscuro en Instagram

Cabe destacar que esta función además de brindar una apariencia más elegante, permite un mejor ahorro de batería y reduce la fatiga visual.

Para activarla en el caso de dispositivos que cuenten con sistema iOS, es necesario contar con la última actualización de iOS 13, la cual nos permitirá dirigirnos al menú de 'Configuración' y seleccionar 'Pantalla y brillo', la cual nos dará acceso al 'modo obscuro'.

Dark Mode has arrived on Instagram for iOS 13. The wait is now over. Just update your iPhone application. Dark Mode on Instagram is enabled with your iOS 13 settings. #AppleEvent pic.twitter.com/RscAiy2Lav