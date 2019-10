Piden más iniciativas contra accidentes viales por consumo excesivo de alcohol

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón (Canacoto), Luis Jorge Cuerda Serna, reiteró que las medidas adoptadas por autoridades y empresas no son suficientes para reducir los accidentes viales ocasionados por el consumo excesivo de alcohol.

"Tenemos que generar iniciativas. En junta de consejo se creó un comité para hablar con la empresas y se dieron algunas ideas de hablar con las cerveceras con el programa de Conductor Designado. Creo que estamos fallando todos", dijo al considerar que cree que una medida que podría funcionar es el endurecimiento de las multas como se hizo en Monterrey, así como el estilo estadounidense de condicionar la licencia para conducir.

Manifestó estar de acuerdo con todas las medidas preventivas de accidentes viales, pero reiteró que deben ser integrales.

"Tenemos que participar como sociedad, como organismos empresariales. La culpa no es nada más del Municipio, ni del Estado ni la Federación, tenemos que ir de la mano con políticas públicas, con valores y prevención en casa".

Explicó que actualmente las empresas participan con el programa de Servicio Responsable, donde se certifican para que desde un mesero pueda identificar cuando un cliente ya ha consumido de más y desarrollar un protocolo que establece la Secretaría de Salud para ya no servirle más alcohol.

"Hay un programa en establecimientos en donde, si tú dejas la llave de tu coche en la entrada, se te da un descuento en el consumo con la condición de que al salir tú le soples al Alcoholímetro. Si no estás apto, se te facilita un taxi seguro".

Comentó que este programa empezó con 25 dispositivos que ya están colocados en varios puntos de la ciudad de manera preventiva.

"Esto es solamente para hacer conciencia, no es punitivo, no estamos obligando a nadie, la Canacoto no está en contra de que se tome, eso ya es decisión de cada quién", finalizó.