Famosas opinan sobre el aborto

Hace unos días, el estado de Oaxaca aprobó en lo general la despenalización del aborto hasta 12 semanas de gestación. Usuarios de redes celebraron el hecho, mientras que a otros no les pareció el dictamen.

En las últimas décadas varios famosos se han mostrado a favor y en contra del aborto. Incluso algunos han revelado que por diversas razones sus madres estuvieron a punto de quitarles la vida en el vientre, y si eso hubiese ocurrido hoy no estarían aquí.

La actriz Tiaré Scanda, quien se dio a conocer en la telenovela Muchachitas, cuenta con una columna en el sitio Animal Político. Recién ofreció en ella su postura acerca del aborto.

"Sí. Conservemos la calma. A pesar de que pensemos distinto en este tema del aborto, lo que tenemos en común es que todos queremos a los bebés y deseamos lo mejor para ellos. En lo que hay que ponernos de acuerdo es en qué es lo mejor.

Tiare dice que algunos piensan que lo mejor es simplemente "la vida", pero menciona que se están refiriendo meramente a "la existencia", ya que piensan que es mejor existir que no existir. "Sería doloroso preguntarles a muchísimos niños y niñas no deseados, no amados, abandonados, víctimas de violencia y abusos sexuales, que viven en pobreza sin que haya para ellos ningún proyecto de vida digna, si les gusta existir.

"Si le agradecen a alguien el hermoso regalo de la vida. Sería doloroso preguntárselo a algún sicario para quien la vida ha perdido por completo el valor, y escuchar su respuesta. En mis andanzas con las organizaciones de sociedad civil -que aman al prójimo y por eso ayudan a quienes están vivos y sufren- colaboré con una que atiende a poblaciones callejeras. Sí, aunque los demás dejamos de verlos como personas, ¡hay humanos que viven en las calles!

"Conocí a una jovencita cuyos padres -igual que ella- habían nacido y crecido en la calle. No conocía el concepto de "hogar". A sus 23 años ya había sido violada por policías, se había prostituido para sobrevivir, y había usado drogas para mitigar el hambre, el frío, y tolerar la existencia hostil que le tocó. Por más que trato de encontrar en ello 'el regalo de la vida', no lo encuentro", externa.

Justamente Lila Downs quien es originaria de Oaxaca dijo a la prensa nacional que hay que respetar la vida, sin embargo, deja en claro que eso no quiere decir que esté en contra de la legalización del aborto.

En la pasada edición del Vive Latino, donde ella cantó, vio con gusto y optimismo a decenas de personas que cargaron un pañuelo verde que significa educación sexual, anticonceptivos y aborto legal.

"Me da mucho gusto porque hace 20 años que nadie decía nada, no nos atrevíamos porque incluso yo misma no me atrevía, a mi mamá no le gustaba que yo hablara del tema. Hoy reflexionamos de manera distinta, yo creo que también por las agresiones que vemos hacia la mujer, eso nos afecta y las nuevas generaciones están conectadas con una realidad más honesta acerca del aborto".

Justo antes de que en Oaxaca se aprobara la despenalización del aborto, Lila opinaba que esta medida podría aplicarse en todo México.

"En algunos lugares parece que estamos muy al revés pero soy optimista, me sorprende la cantidad de apoyo sobre el tema, algunos piensan que soy un poco más crítica porque lo he dicho, que también es la responsabilidad de las mujeres y de los hombres y no nada más culpar a uno o al otro, la de controlar nuestra natalidad, cosa que creo que también nos debe preocupar.

"Creo que en eso sí soy un poco distinta, no es así nada más, hay que respetar la vida y por decir eso a veces la gente piensa que soy pro vida. Hay que ser conscientes, no hay que ser tontos en embarazarnos cuando no debemos", explica.

En sus redes sociales, la actriz Eréndira Ibarra, se ha manifestado a favor del aborto con el hash tag #AbortoLegalYa y además opinó que muchas mujeres se han vuelto madres tras haber sido violadas.

"Aproximadamente 30 niñas son embarazadas al día en México, de esas 30 ocho de cada diez son por VIOLACIÓN y de esas ocho NIÑAS VIOLADAS la mayoría son violadas y embarazadas por alguien de SU FAMILIA. Si esto no te escandaliza no entiendo que sucede en el mundo #NiñasNoMadres".

A nivel mundial, el aborto también ha sido un tema polémico. Más de 130 músicos internacionales firmaron una campaña patrocinada por Planned Parenthood para rechazar las recientes restricciones al aborto aprobadas en varios estados de la Unión Americana.

Catherine Hadro, conductora de EWTN Pro Life Weekly, publicó en Twitter la lista completa de los artistas que apoyan la causa entre ellos: Ariana Grande, Paulina Rubio, Demi Lovato, Foo Fighters, John Legend, Katy Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus, Nicki Minaj y Alanis Morissette.

"Los músicos de todo el país se solidarizan con Planned Parenthood. Dicen que el acceso a la atención de salud sexual y reproductiva es casi el mismo tipo de libertad que les permite crear música y decir su verdad, porque nadie es libre a menos que controlen su propio cuerpo", anunció el sitio web del proveedor de abortos más grande de Estados Unidos.