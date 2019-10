Regresa Ignacio González a entrenar

El defensa Ignacio González regresó a los trabajos con el León, luego de ausentarse por año y medio de las canchas, debido a que fue operado en tres ocasiones de la rodilla.

"Han sido diferentes cosas, tres operaciones de rodilla, dos de lado izquierdo, una no quedó, la sutura de menisco, y del lado derecho fue exactamente lo mismo, cartílago y menisco", dijo.

En conferencia de prensa, relató lo complicado que fue el proceso de rehabilitación que tuvo que llevar durante todo este tiempo que estuvo alejado de las canchas.

"Después de cada operación siempre me contracturaba la pantorrilla de esa rodilla, era por una compensación. Acabo de regresar de esa contractura, se me contracturó toda la pantorrilla y fue un proceso complicado, porque vienes ya regresando, te adaptas otra vez al ritmo y viene esa contractura", apuntó.

Aceptó que ha vivido "muchos altibajos, realmente aprendí a vivir esto, con un tema de empezar a disfrutar el día a día. Siempre fueron altibajos, bajos muy fuertes y altos también muy emotivos, como hoy que me vuelvo a reintegrar".

"No sé cuántas veces que lo he hecho, pero bueno, lo importante es seguir intentándolo, no darte por vencido y seguir luchando por tus ideales, por lo que quieres buscar", sentenció.

El elemento de 35 años juega con los "Panzas Verdes" desde 2010, y logró el ascenso a la Liga MX en 2012, además de los títulos de los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.