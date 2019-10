Robert responde a Scorsese

Quien no se quedó callado ante los polémicos comentarios del cineasta Martin Scorsese, que dijo que las películas de Marvel "no son cine", fue uno de sus protagonistas, Robert Downey Jr., quien interpreta a Iron Man.

Fue durante su visita al programa de Howard Stern donde el actor habló sobre las declaraciones de Scorsese. "Te diré la verdad, no esperaba que (el Universo Cinematográfico Marvel) se convirtiese en lo que es ahora, una hidra gigante con muchas cabezas", explicó. "Siempre he tenido otros intereses y, de acuerdo a Scorsese, esto no es cine, así tendré que mirar más allá. ¿No crees?", dijo con ironía.

Cuando Stern le preguntó sobre la polémica, puesto que Scorsese comparó las películas de Marvel con "parques de atracciones". En la línea de lo que declaró recientemente su compañero en la saga, Samuel L. Jackson, Downey dio réplica. "Es su opinión. En fin, las ponen en los cines", respondió con ironía.

"Agradezco su opinión, porque considero que, como todo en la vida, necesitamos todas las perspectivas posibles para poder concentrarnos y seguir hacia delante", dijo insistiendo en que no se ofendió por los comentarios del director. "No me ofende porque no tiene sentido, sería como decir que Howard Stern no hace radio", dijo haciendo referencia al presentador.

En su deseo de ser diplomático, el actor descartó cualquier tipo de envidias o celos (algo comentado por fans de Marvel en redes sociales). "Por supuesto que no, es Martin Scorsese. Eso sí, queda mucho que decir sobre cómo estas películas de género -y estoy contento de ser parte del 'problema', si es que lo hay- denigraban el aspecto artístico del cine", explicó.

"Cuando vienes cual bestia pisando fuerte y eliminando a la competencia de una forma tan evidente, es fenomenal", remarcó.