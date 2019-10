Puertas cerradas en el 'Tri' para jugadores que rechacen convocatorias

El ex futbolista Manuel Negrete consideró que se le deben cerrar las puertas a los jugadores que alguna vez hayan rechazado formar parte de la selección mexicana de futbol, como en el caso de Carlos Vela.

“Por supuesto (no debe ser llamado nuevamente) no entiendo cuando, como el caso de Vela, que hoy es jugador en Estados Unidos, pero tuvo unas declaraciones desafortunadas”, indicó.

Consideró que es ilógico que el ex jugador de Real Sociedad de San Sebastián alegue poca pasión por este deporte, cuando es evidente que es algo que disfruta.

“Que dice que no tiene pasión por el futbol, está loco; no puede ser porque vemos cómo disfruta cuando juega. Qué bueno que le está yendo bien y espero que pueda reaccionar, que pueda representar a México”, declaró.

Asimismo, afirmó que no entiende cómo es posible que no haga algo “con pasión, (porque) si no lo haces con pasión, está mal, mejor retírate, ponte a hacer otras cosas, hacer algo que te guste”.

Negrete estuvo presente en la presentación del billete de la Lotería Nacional conmemorativo por el Mejor Gol de los Mundiales, el cual fue elegido por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) el pasado 9 de abril

Negrete marcó dicha anotación en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo México 86, con un remate de “tijera”, en el que México venció a Bulgaria.