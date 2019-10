Creadores de 'South Park' ofrecen sarcástica disculpa a China

Luego de que “South Park” desapareciera de los sitios de Internet en China, los creadores de la serie animada, Matt Stone y Trey Parker, muy a su manera, ofrecieron disculpas al gobierno y destacaron que el presidente Xi Jinping “no se parece en nada a Winnie the Pooh”.

El capítulo Band in China aborda de forma ácida y burlona (su estilo) cómo es que trabaja Hollywood en su contenido y lo ajusta para evitar ofender y complacer así a los censores del gobierno chino.

Dicho episodio no fue del agrado del país, que no dudó en responder y eliminó todo rastro (incluidos videos, fotos, redes sociales, foros de discusión y hasta páginas de fans) de South Park en Internet, informó The Hollywood Reporter.

Ante tal situación, Matt Stone y Trey Parker emitieron un comunicado: “Al igual que la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos a nuestros hogares y a nuestros corazones. Nosotros también amamos el dinero más que la libertad y la democracia”.

“Xi no se parece en nada a Winnie the Pooh. ¡Sintoniza nuestro episodio 300 este miércoles a las 10! ¡Viva el Gran Partido Comunista de China! ¡Qué la cosecha de sorgo de este otoño sea abundante! ¿Estamos bien ahora China?”, agregaron.

La referencia de la NBA, se debe a que el domingo pasado el gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, expresó su apoyo a los manifestantes de Hong Kong. La respuesta: la Asociación China de Baloncesto dijo que suspendería toda cooperación con el equipo y las emisoras anunciaron que suspendería la transmisión de los eventos del equipo.

Respecto a la mención de “Winnie”, cabe recordar que en 2017, tras las comparaciones de algunos internautas entre el oso y el Presidente, la creación de Alan Alexander Milne también desapareció del ciberespacio chino.