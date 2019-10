Tribunal federal confirma que 'Miss Mónica' seguirá en prisión

Un tribunal federal confirmó que Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio "Enrique Rébsamen", continuará en prisión.

El Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México determinó por unanimidad negar la suspensión definitiva a "Miss Mónica" con la que buscaba seguir su proceso en libertad, debido a que está acusada de un delito que no merece prisión preventiva de oficio.

La resolución del Colegiado fue emitida en un recurso de queja tramitado por García Villegas en el amparo que pidió contra la resolución del juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que el 18 de junio pasado la vinculó a proceso por homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, ocurrido durante el derrumbe del colegio en el sismo del 19 de septiembre de 2017 registrado en la Ciudad de México.

Aunque este delito no merece prisión preventiva de oficio, el juez de control le impuso la medida de prisión preventiva justificada debido a que permaneció casi dos años prófuga de la justicia.

Por ello, en el amparo el juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México le negó la suspensión definitiva, determinación que fue ratificada por el Colegiado y en consecuencia ha quedado firme.

"La autoridad de amparo con acierto estimó que no procede conceder la suspensión definitiva, para los efectos solicitados por la parte quejosa, esto es, para que pueda gozar de su libertad a través de medidas cautelares diferentes a la de prisión preventiva, en virtud de que el acto reclamado (…) es de naturaleza negativa", indicó el Tribunal.

"Cuando se reclama un acto negativo, como sucede en el caso a examen, no hay acto que paralizar, por lo que no procede concederla, porque la suspensión no tiene efectos restitutorios, dado que éstos son propios de la sentencia de amparo que en su caso llegue a emitirse".

Miss Mónica fue detenida el pasado 11 de mayo al sur de la Ciudad de México y también está acusada del delito de responsabilidad de los directores obra o corresponsable propietario que permita la edificación sin apego a licencia.