The End of the F***ing World 2 ya tiene fecha de estreno

The End of the F***ing World regresa a Netflix con una segunda temporada.

Luego del éxito de sus primeros 8 capítulos creados por Jonathan Entwistle en donde dos adolescentes, "James" y "Alussa", forman una pareja que enfrenta su odio por el mundo y su psicopatía, ahora se alistan para regresar a la plataforma de streaming el próximo 5 de noviembre. Esta producción basada en la novela gráfica de Charles S. Forsman, aún no revela detalles de la segunda temporada, sin embargo, se sabe que arrancará dos años después del final de la primera. La novedad de éste lanzamiento es la actriz Naomi Ackie, quien se integrará para dar vida a "Bonnie", un personaje descrito como una "outsider" con un pasado problemático y su misteriosa conexión con "Ayssa". Hemos quedado con Alyssa y nos ha llamado de todo. Nos lo tomaremos como un 'hola'. La segunda temporada de #TEOFW llega el 5 de noviembre. pic.twitter.com/0mo1I3NW7K — Netflix España (@NetflixES) October 8, 2019