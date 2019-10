Santos está marcando una diferencia con la dinámica que tiene: Martino

El técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, tiene muy en claro quienes son sus favoritos como mejor equipo en el futbol mexicano, y la propuesta de Santos Laguna esta muy presente en la mente del timonel argentino.

En una entrevista realizada por Grupo Reforma se le preguntó a Martino sobre quién, en su juicio, es el mejor equipo de México en la actualidad, a lo que el 'Tata' mencionó como primera opción al cuadro lagunero.

"Hoy creo que Santos está marcando una diferencia a partir de la dinámica que tiene, de la presión que ejerce alta me parece que está haciendo un buen torneo".

Además de los Guerreros, también hizo hincapié en el funcionar del León, ya que considera que es un equipo que ha mostrado gran regularidad en un año a diferencia del resto de la Liga MX.

"Evidentemente León, conserva siempre la forma de jugar y es muy atractivo verlo".

El "Tata" fue cuestionado sobre quién es el mejor futbolista que ha visto en la Liga MX tanto extranjero como mexicano respondiendo con el nombre de Luis Montes y como uno de los extranjeros habló del jugador de Santos Laguna, Brian Lozano.

"Me parece que el 'Chapo' Montes, entre lo que fue del torneo pasado que es lo que yo vi y este torneo, siempre tiene un nivel alto, pasa lo mismo con Pizarro, más allá de las lesiones que le ha tocado tener, Cordova creo que es una linda aparición en el América, me parece que Roger Martínez está teniendo un campeonato muy bueno, a mi me gusta mucho Yotún hablando de extranjeros, me parece que hay varios jugadores, el chico de Santos, Brian Lozano está haciendo un extraordinario torneo, hay muchos que están bien." Concluyó el timonel de la Selección Nacional de México.