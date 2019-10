Tom Holland sorprende con nuevo look

La noticia fue revelada por un veterano activista quien se hace llamar Art en Twitter, quien compartió el video del actor de Spider-Man enviando saludos a una fan llamada Sabrina.

Al pie de la publicación, Art agradeció a Tom por visitar a los veteranos de Cleveland, al igual que expresó no poder esperar más para ver al actor en acción en Cherry y finalizó diciendo que ella amó el video, por lo que se podría suponer que se trata de Sabrina.

Thank you @TomHolland1996 for taking time out today to meet with @ClevelandVAMC veterans. Cant wait to see #Cherry in its entirety... also she loved the video. pic.twitter.com/7QNrYEapDZ