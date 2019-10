Otra vez, docentes de Conalep Gómez Palacio paran labores

Docentes del Conalep Gómez Palacio se unieron nuevamente al paro que se lleva a cabo a nivel nacional en demanda a diversos derechos laborales como la basificación, el respeto a su antigüedad laboral y a sus contratos colectivos.

La maestra María Estela Gonzales Montemayor, integrante del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep, dijo que entre las afectaciones principales está la falta de reconocimiento de sus años laborales lo que les impide acceder a la jubilación.

"Habemos varios docentes de antigüedad laboral y cronológica que nos da derecho a tener una pensión digna, pero no tenemos la posibilidad mientras la institución, dirección estatal no nos reconozca nuestra antigüedad laboral y también haga los pagos correspondientes al ISSSTE las aportaciones que está obligada a hacer la institución, no podemos jubilarnos"

En este plantel son 10 docentes los que están en esta situación.

El reconocimiento de estos derechos daría la posibilidad a los 60 maestros y maestras restantes, de acceder a una pensión digna.

Por su parte Omar Sánchez manifestó que en diversos estados los docentes se han visto afectados debido a que no se están respetando los contratos colectivos debido a que las nuevas leyes en materia educativa dan esta posibilidad.

Actualmente son 12 planteles de diferentes estados los afectados, pero temen que la situación se extienda.

Mientras los planteles llevan a cabo el paro, la Federacion Única de Sindicatos Académicos, que encabeza Blas Escobedo Hernández, se encuentra en las puertas del Palacio Nacional en demanda de una respuesta por parte de las autoridades.

El último paro que había realizado la institución por los mismos motivos fue el pasado 11 de septiembre y ante la falta de respuesta a sus demandas se determinó volver a tomar esta y otras medidas.